Vandali danneggiano il chiosco della fioraia del cimitero di Santa di Croce, frazione di Spoleto. A segnalare l’incursione dei vandali o forse dei ladri, che non sono comunque riusciti a entrare all'interno del negozio, è stato il consigliere comunale Cesare Loretoni. Con un post sui social l’esponente leghista ha parlato di "un atto ignobile e intollerabile perché avvenuto in un luogo di culto e di silenzio come un cimitero". In base a quanto ricostruito, la commerciante ha denunciato gli ingenti danni subiti ai carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti, anche se il cimitero di Santa Croce, come tutti gli altri, non è coperto da videosorveglianza.



