E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia l’uomo di 56 anni rimasto gravemente ferito nella tarda serata di giovedì 3 gennaio nell’incidente stradale che si è verificato in via dei Portoni in località Casone di Foligno. L’uomo, secondo quanto è stato riferito dall'ufficio stampa dell’azienda ospedaliera perugina, ha riportato un politrauma con un trauma addominale particolarmente severo. I medici, inoltre, hanno deciso di intubarlo. Lo staff della Chirurgia addominale sta valutando se intervenire chirurgicamente o meno sul paziente. L’uomo, che abiterebbe in zona, si trovava al volante di una Dacia Duster quando per cause ancora in corso di accertamento sarebbe finito fuori strada.



