Ubriaco e sotto l'effetto di cocaina, un 33enne di Foligno ha dato una testata a uno dei carabinieri che lo hanno fermato per un controllo. L'episodio è avvenuto all'alba di giovedì 2 gennaio: i carabinieri di Assisi si sono imbattuti in un’auto con andatura incerta e dapprima hanno intimato l'alt con lampeggianti e sirene ma l'automobilista non si è fermato fino ad arrivare in un cortile. I militari si sono accorti dello stato di alterazione dell’uomo, elegantemente vestito, di ritorno da una festa. Il giovane ha iniziato a inveire contro i militari, che lo hanno invitato a salire a bordo dell’auto per proseguire i controlli in un posto più tranquillo. Il giovane, però, ha dato una testata uno dei militari e solo la pronta reazione dei due operanti ha evitato il peggio. E' stato quindi arrestato ed è risultato positivo alla cocaina e all’alcol, con un tasso alcolemico pari quasi al doppio di quello consentito. L’arresto è stato convalidato e l’udienza rinviata nei prossimi giorni.