Rubate le offerte per i presepi

Hanno spaccato il contenitore di vetro e rubato le offerte per la rassegna dei presepi. Ladri in azione a Capodanno tra le rappresentazioni delle natività esposte a Cascia dove dai locali dell'Ipogeo, lungo l'impianto di scale mobili per il santuario di Santa Rita, sono sparite alcune decine di euro in monete e banconote di piccolo taglio che i visitatori avevano donato agli organizzatori dell'esposizione dei presepi. Negli spazi in cui si è verificato il furto ci sono le telecamere che si spera potranno fornire elementi utili per rintracciare gli autori del furto.