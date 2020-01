Incendio vicino alla ex moschea, sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Alle 18.30 circa di mercoledì una squadra di pompieri di Città di Castello è intervenuta per l'incendio di un casotto in via Cesare Battisti a Umbertide. La struttura, come riferito dai vigili del fuoco, si trova all’altezza della moschea cittadina. Secondo le prime informazioni all'interno del fabbricato non ci sarebbe stato alcunché di valore, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Sul posto sia il mezzo con l'autobotte che quello con la scala. Come detto sono stati avvisati anche i militari di Umbertide che procederanno ai rilievi del caso insieme ai vigili del fuoco.