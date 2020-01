Cenone di Capodanno finisce a coltellate. E' accaduto in una casa di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, nell'area del Mugello. Intorno alle 2.20, infatti, è scoppiata una lite tra tra quattro persone che si erano riunite nell'abitazione di una 40enne di origini brasiliane: sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri, che hanno denunciato un 36enne e un 22nne per lesioni aggravate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all’interno della casa erano presenti in quattro: la lite sarebbe nata tra una donna di 36 anni, anche lei sudamericana e residente a Firenze e un uomo di 22 anni, residente a Borgo San Lorenzo. La temperatura in casa è salita fino al punto in cui i due hanno fatto uso di coltelli, recuperati e posti sotto sequestro dai militari. Oltre al 22enne, nel tentativo di dividere i contendenti, è rimasto ferito un 29enne indiano domiciliato a Firenze e la padrona di casa. Trasportati all'ospedale di Borgo San Lorenzo per le lesioni agli arti, i tre feriti hanno ricevuto una prognosi che va dai dieci ai quindici giorni.



