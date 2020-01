Ha rischiato di perdere la vita il comico pugliese Uccio De Santis, che ha avuto un brutto incidente stradale nel pomeriggio di martedì 31 dicembre. E' stato lo stesso comico a pubblicare sul proprio profilo facebook le immagini della sua auto distrutta e delle sue condizioni, dopo che è stato trasferito in ospedale. Il comico ha quindi dovuto rinunciare allo spettacolo che aveva in programma ma, nella sfortuna per l'incidente, ha avuto la vera e propria fortuna di non riportare ferite o traumi tali da metterlo in pericolo di vita. Il comico è molto seguito sia in tv che sui social e migliaia di fan gli hanno scritto per un messaggio di auguri.











Leggi anche: Mario Balotelli si schianta contro un muretto a Capodanno