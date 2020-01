I vigili del fuoco del distaccamento di Foligno sono intervenuti nella mattina di martedì 31 dicembre per spegnere le fiamme che si sono sviluppate in un garage a Trevi. Il locale, sito in via della Fonderia, dovrebbe contenere solo legna e altri utensili, ma i pompieri sono arrivati sul posto con un Aps e l'autobotte, per ogni evenienza relativa alla gestione dell'incendio. A Trevi, negli ultimi giorni sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco: lunedì 30 dicembre le fiamme hanno distrutto un deposito di auto d'epoca (leggi qui) e, nella stessa giornata, le fiamme hanno interessato anche una serra.