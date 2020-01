A fuoco deposito con dieci auto d'epoca. Si apprendono nuovi particolari sull'incendio scoppiato intorno alle 21.30 di lunedì a San Donato di Trevi. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le squadre di Foligno e Spoleto sono intervenute per l'incendio di una autorimessa in legno (e non di una serra come riferito in un primo momento) con all'interno tra le dieci e le 12 automobili d'epoca che hanno riportato danni. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per stabilire la natura dell'incendio. Al momento non sono state formulate ipotesi. Non risultano persone coinvolte ma le operazioni di bonifica andranno avanti per tutta la notte.