Dodici vigili del fuoco e cinque automezzi sono impegnati a domare un incendio scoppiato intorno alle 21.30 di lunedì 30 dicembre in località San Donato, nel comune di Trevi. Le fiamme, secondo quanto riferito dai soccorritori, hanno interessato una serra. Al momento non si hanno notizie in merito a dei danni, né se siano coinvolte delle persone visto che i pompieri stanno ancora operando. Come fanno sapere dalla centrale del 115 di Perugia, sul posto sono state fatte convergere tre squadre fatte arrivare da Foligno, Spoleto e dallo stesso capoluogo. Non è chiaro se la serra sia utilizzata anche come deposito.