Gianluca Tassi, pilota perugino paraplegico, pronto per la Africa Eco Race

Gianluca Tassi si appresta a partire per prendere parte all'Africa Eco Race, il rally raid in programma in Africa dal 5 al 19 gennaio 2020. Il pilota perugino paraplegico, presidente del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) umbro, partirà da Perugia il 2 gennaio per raggiungere Mentone in Francia dove, i due giorni successivi (il 3 ed il 4), saranno effettuate le verifiche sportive ed amministrative. La sera del 4 gennaio tutti gli equipaggi si ritroveranno a Montecarlo per uno start in notturna. Dal Principato di Monaco, infatti, i piloti si recheranno al porto di Savona dove, il 5 mattina, si imbarcheranno alla volta del Marocco per sbarcare due giorni dopo a Tangeri.

Dal 7 al 19 gennaio i concorrenti della 12esima edizione dell'Africa Eco Race – 147 team per un totale di 550 partecipanti di 34 nazionalità diverse e 258 mezzi tra camion, auto e moto – dovranno vedersela con 6.013 km totali di cui 3.918 di prove speciali, suddivisi in 12 tappe dure e spettacolari (5 in Marocco, 6 in Mauritania e 1 in Senegal), come nelle migliori tradizioni dei rally africani. Tassi, che gareggerà in questa questa corsa come primo para atleta italiano, rientrerà a Perugia il 21 gennaio.