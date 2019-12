Perugia, chiude la storica edicola di Porta Pesa

Chiude i battenti la storica edicola di Porta Pesa. Sabato 28 dicembre è stato l’ultimo giorno di lavoro per Giovanni Antolini, 66 anni, che si godrà la meritata pensione. Nell’edicola affacciata sulla trafficata rotonda a due passi dalle scuole Montessori, Ciabatti e Foscolo, Giovanni ha trascorso 47 anni continuando una storia di famiglia. Il padre Giancarlo, infatti, aveva acquistato l’attività nel 1957 “per due milioni e 640 mila delle vecchie lire”. A quel tempo la struttura era in legno. “Figurava come l’edicola numero 10 in base al giro di distribuzione del magazzino Amodeo, quindi è stata una delle prime”, racconta Giovanni, che in realtà è in pensione già da sei anni. “Ho continuato perché mi dispiaceva far morire una realtà che qui è un riferimento. Abbiamo avuto clienti affezionati che magari venivano quando erano ragazzini o studenti universitari e poi ci hanno portato pure figli e nipoti”, precisa. La famiglia Antolini, del resto, è molto conosciuta in zona, che coincide con quella di residenza.