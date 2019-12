Più sicurezza. Questa la richiesta che gli abitanti delle frazioni nocerino-gualdesi di Boschetto, Colsantangelo e Gaifana fanno ai Comuni di Nocera Umbra e Gualdo Tadino all’indomani dei diversi furti che hanno interessato le abitazioni della zona. E per “segnalare una situazione di gravità che esula dalla gestione dell’ordinario”, i cittadini invieranno una lettera ai due Comuni chiedendo maggiore attenzione dopo che né le ronde né altri accorgimenti hanno sortito gli effetti sperati. Ladri scatenati dunque anche durante il lungo ponte delle feste. In precedenza non erano mancati i colpi. Per approfondire: ladri all'opera in cinque abitazioni.

