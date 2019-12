Valanga in Val Senales, travolto gruppo di sciatori: morta una donna e una bambina di 7 anni

E' di due morti il bilancio di una valanga che ha investito una pista da sci in Val Senales, in Trentino Alto Adige. Ad essere investiti sulla pista sul ghiacciaio, intorno a mezzogiorno, un gruppo di sciatori di nazionalità tedesca. C'è anche un altro bambino in gravi condizioni e altri due feriti, con i soccorritori accorsi sul posto anche con l'ausilio degli elicotteri. Il bambino travolto è stato rianimato sul posto e portato con l'elicottero in gravissime condizioni all'ospedale di Trento; per la piccola di 7 anni, invece, non c'è stato nulla da fare.



