Con l’avvicinarsi dei festeggiamenti di fine anno, la polizia di Assisi ha intensificato i controlli in materia di rivendita di prodotti pirotecnici all’interno degli esercizi commerciali, anche al fine di garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza. E proprio in uno di questi, con la collaborazione della guardia di finanza, gli agenti hanno sequestrato oltre 20 chili di fuochi d’artificio, che risultavano essere stati messi in vendita presso un negozio. Prodotti privi delle necessarie autorizzazioni sia per la vendita che per l’acquisto. Da qui la denuncia di un 60 enne per detenzione e commercio di materie esplodenti senza licenza dell’autorità.