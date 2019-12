E' morto Alviero Bigi, storico ristoratore di Perugia

Addio ad Alviero Bigi, storico ristoratore di Perugia. Bigi è morto, per un malore, alla vigilia di Natale: ancora sulla cresta dell'onda, gli 80 anni che avrebbe compiuto nel 2020 (era nato nel 1940) non gli impedivano di occuparsi ancora del suo lavoro. Bigi, nato come pasticcere (aveva imparato l'arte, mai dimenticata e sempre amata, in locali come Vitalesta e Falsettini, simboli della vecchia Perugia, per proseguire da Piselli) aveva intrapreso in seguito la via della ristorazione, aprendo un suo locale, alle porte di Perugia, il Ristorante Bigi, meta di generazioni di umbri buongustai, ma anche base di un'attività di catering. Cucina tradizionale umbra e italiana erano il filo conduttore dei suoi menu. A chi gli chiedeva quale fosse un ingrediente importante della sua cucina rispondeva sempre: "L'olio extravergine delle nostre colline umbre".