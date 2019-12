Furto in abitazione ai danni di un imprenditore a cui i ladri hanno sottratto alcune decine di migliaia di euro messe all’interno della cassaforte in cui aveva custodito gli incassi dell’attività commerciale dei giorni precedenti. L’incursione si è consumata durante l’ora di cena, mentre la famiglia era fuori casa per celebrare le feste di Natale. E' successo nella frazione spoletina di Strettura, le indagini sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Spoleto. Notevole, stando a una prima ricostruzione, il bottino messo insieme dai ladri che hanno letteralmente smurato la cassaforte. Che sarebbero almeno due. In passo i colpi non sono mancati (leggi qui).