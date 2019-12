In A1 alla guida contromano: provoca incidente nel quale resta ferita la madre che viaggiava con lui, mentre l'uomo è stato denunciato per avere un tasso alcolemico nel sangue più del doppio consentito.

Protagonista un 30enne cinese che è stato denunciato dalla polizia stradale di Orvieto per guida in stato di ebbrezza. Gli è stata inoltre ritirata la patente. La donna, 57 anni, è stata giudicata guaribile in 30 giorni dopo che l'auto è stata urtata da un bus di linea.

Secondo una ricostruzione, la sera di Natale l'uomo, proveniente da Roma, dopo aver oltrepassato il casello di Orte, dove sarebbe dovuto uscire, ha proseguito la marcia fino a Fabro quando, accortosi dell'errore, è entrato nell'area di servizio per invertire la direzione di marcia. Si è quindi immesso contromano nella carreggiata nord, ma in direzione di Roma. Dopo l'ulteriore errore ha invertito nuovamente la marcia di fronte a numerosi automobilisti che hanno subito chiamato la stradale.