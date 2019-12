Perugia, controlli dei carabinieri a Natale: multati undici automobilisti

Controlli straordinari dell’Arma dei carabinieri nei giorni delle feste di Natale. Undici automobilisti sono stati multati per guida pericolosa o per aver esibito documenti non in regola in base al codice della strada. E’ stato segnalato alla prefettura un conducente pizzicato al volante dopo aver fatto uso di droga. Identificate in tutto 126 persone e controllati 81 mezzi. In fine sono state sottoposte a verifiche nove attività commerciali. E' il bilancio della compagnia di Perugia alla cui guida è stato da poco nominato il capitano Urbano Marrese, già comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia. Alla vigilia di Natale, infatti, è arrivato il decreto della meritata promozione, notificatogli dal comandante provinciale di Perugia, colonnello Giovanni Fabi.