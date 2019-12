Secondo tentato furto andato in fumo in Umbria. Dopo l'assalto al Pam di San Marco a Perugia, il bis a distanza di poche ore, questa volta nel mirino dei soliti ignoti il Penny Market di Bastia Umbra. Nottetempo i ladri, sembra un paio, hanno tentato il colpo, provando a forzare il montante e spaccando il vetro. Il pronto intervento della vigilanza, però ha mandato in fumo il progetto criminoso. I ladri, insomma, non vanno in vacanza nemmeno durante le festività di Natale, ma stavolta come pure successo a Perugia il disegno non è andato a buon fine.