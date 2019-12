Sospesi i limiti al traffico contro l'inquinamento durante le feste di Natale e di fine anno a Terni

L'assessorato alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Terni ricorda che le misure antismog, per quel che riguarda la circolazione dei veicoli, non saranno attive nelle giornate del 31 dicembre, del 5 e 6 gennaio, per la concomitanza delle feste natalizie e di fine anno, così come già previsto nell'ordinanza firmata dal sindaco, Leonardo Latini. Anche le misure antismog previste per i camini non si applicheranno, per gli stessi motivi, nelle giornate del 26 dicembre e del primo e 6 gennaio. Le misure contro l'inquinamento atmosferico riprenderanno subito dopo le feste secondo le consuete prescrizioni previste dal Comune di Terni.