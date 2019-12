Dopo una Vigilia di Natale segnata in Umbria da due tragedie, finalmente una bella notizia arriva in serata. Il Comune di Montone, infatti, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook, annuncia che Floriana Barzotti è stata ritrovata e sta bene. Nel post il Comune ringrazia "i carabinieri della stazione di Umbertide, i carabinieri forestali, i vigili del fuoco, la polizia locale, la protezione civile di Montone, la stampa e tutti i volontari che si sono adoperati nelle ricerche". Nel primo pomeriggio era stato proprio il comune a lanciare l'allarme per Floriana. L'appello a collaborare per la sua ricerca è stato condiviso da centinaia di utenti sui social network.