E45, la strada che cade a pezzi. Crolla un muro di contenimento, chiuso lo svincolo

E45 senza tregua nemmeno la vigilia di Natale. Per fortuna stavolta senza serie conseguenze, ma con la chiusura comunque di uno svincolo a nord del tratto aretino dopo che ha ceduto la copertura di un muro di contenimento. E' successo nella corsia direzione Sud, in direzione Roma.

Questa la nota di Anas: "Sulla strada statale 3 bis “Tiberina”, la superstrada E45, è chiusa al traffico la bretella in uscita dello svincolo di San Piero in Bagno (km 178,900), in provincia di Forlì-Cesena, a causa del distacco di calcinacci di rivestimento da un muro di contenimento presente a bordo strada. Sul posto sono subito intervenute le squadre Anas per la sicurezza della viabilità. La chiusura si protrarrà fino agli interventi di ripristino del muro, già in programma per i prossimi giorni".