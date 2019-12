Tre persone sono state trovate positive all’alcoltest dai carabinieri di Città di Castello durante i controlli e pertanto sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e, conseguentemente, ritirate le patenti di guida e sequestrate le auto. Adesso per loro si avvierà l’iter previsto dalla legge attraverso gli specifici uffici della Prefettura di Perugia per un periodo di riabilitazione e di verifica per riavere l’idoneità alla guida. Il fenomeno degli ubriachi al volante è sempre più frequente e in Altotevere ci sono precedenti molto significativi. Se vuoi approfondire leggi: sempre più ubriachi al volante, è emergenza.