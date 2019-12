Auto in fiamme sulla strada statale 77 "della Val di Chienti". A causa dell'incendio è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Foligno in località Muccia, in provincia di Macerata, a causa di un veicolo in fiamme. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Muccia Sud. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.