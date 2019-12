Marco Gasperi, il consigliere comunale di Città di Castello del Movimento 5 Stelle indagato per rapina aggravata, deve rassegnare immediatamente le dimissioni. E' il consigliere regionale pentastellato Thomas De Luca a prendere una posizione chiara sulla vicenda. Lo fa con una nota che non lascia spazio a interpretazioni, esprimendo una posizione che lui stesso definisce "netta e inequivocabile". De Luca sostiene che "a prescindere dalle valutazioni che competono esclusivamente alla magistratura, riteniamo doveroso un passo indietro, volto a tutelare non solo le istituzioni ma in primo luogo lo stesso consigliere.

Simili notizie non possono in alcun modo essere affrontate con mezzi termini, in questo si misura la distanza tra un Movimento che richiede il casellario all'atto della candidatura e altrove dove indagini e processi fanno curriculum". Indagato per una rapina a mano armata alla sala slot Gold Faraone di Città di Castello, il consigliere comunale Marco Gasperi sostiene di essere estraneo ai fatti.