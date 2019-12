Marco Gasperi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Città di Castello, già candidato a sindaco, è accusato di rapina aggravata. Il trentenne è considerato l'autore del colpo a mano armata messo a segno il 10 aprile 2019 ai danni della sala slot "Gold Faraone" della città tifernate, in provincia di Perugia. Il consigliere pentastellato, intervistato dal Corriere, si difende: “Sono estremamente sereno e ho fiducia nella magistratura. Sono convinto di uscire indenne da questa storia. Sono pronto a querelare chi mi ha indicato. Si tratta di uno scambio di persona”.

Lei ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini per rapina, come si professa?

"Sono molto sereno. Rinnovo la mia fiducia nelle istituzioni e nella Procura di Perugia, i miei legali mi hanno detto che si risolverà tutto”.

Ha chiesto di essere interrogato?

“No, nessuno mi ha mai sentito e io non l’ho chiesto perché non ho nulla da spiegare. Oggigiorno la tecnologia può essere molto utile”.

A che serve la tecnologia?

“Io ho fatto eseguire una consulenza grazie alla quale posso provare senza ombra di dubbio che la sera della rapina alla sala slot mi trovavo all’interno della mia automobile, ad una distanza consistente dal luogo del fatto. Lo dimostrano il gps installato nella mia vettura che mi colloca in tutt’altra zona di Castello, la cella agganciata dal mio cellulare e la mia voce registrata mentre parlavo al telefono”.

I militari parlano di indumenti sequestrati e anche di un’arma, le hanno sequestrato una pistola?

“Io a questa domanda non rispondo”.

Scusi ma lei detiene armi?

“Sì, io ho detenuto regolarmente delle armi fino a qualche mese fa, quando ho venduto tutto”.

E la vendita c’è stata prima o dopo la rapina?

“Dopo”.

Teme conseguenze per il suo ruolo politico?

“Io sono desolato perché questa storia si è aperta con le elezioni europee e si chiude dopo quelle regionali, non sono complottista ma sa... Provo un senso di amarezza per la pubblicità della cosa. Camminare per strada e immaginare che la gente si chiede se è vero o no, dispiace. Però devo dire che sono rimasto anche positivamente stupito che un certo mondo della politica e del lavoro mi abbia dimostrato solidarietà. Certo è assurdo pensare che di questi tempi possano ancora esistere scambi di persona”.

Perché, lei crede si tratti di uno scambio di persona?

“Sì e non mi fermerò. Denuncerò chi mi ha tirato in mezzo”.

Ha informato il Movimento della questione?

"Il Movimento è stato informato a luglio, quando ho ricevuto l’avviso di garanzia. I probiviri hanno letto tutto gli atti, mi hanno ascolato e hanno ritenuto di lasciarmi al mio posto. Evidentemente hanno capito che non era qualcosa di veritiero”.

Francesca Marruco