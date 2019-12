Ladri in azione nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre tra Spello e Assisi. I malviventi sono entrati in un'abitazione, mettendo la casa a soqquadro: aperti cassetti, mobili, ante e scatole, approfittando dell'assenza dei proprietari. Proprio quest'ultimo ha pubblicato sul proprio profilo facebook e su alcuni gruppi le foto della devastazione aggiungendo anche questo messaggio: "Questi sono i danni dei bastardi che in serata sono entrati nella mia abitazione, facendo un disastro inaudito! Devono solo ringraziare Dio che non mi hanno trovato in casa! Sti deficenti anche l'albero di Natale si sono portati via". Tanti i commenti di solidarietà di amici e conoscenti, molti dei quali hanno riferito di aver subito analoghe esperienze in passato.



