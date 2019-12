Tragedia a Firenzuola: un uomo è morto finendo con la sua moto nel fiume Santerno, vicino al ponte di Cornacchiaia. Inizialmente si erano perse le sue tracce ed era stato dato per disperso, ma poi i soccorritori lo hanno avvistato sotto un cavalcavia della linea ferroviaria ad alta velocità a circa 8 chilometri dal punto in cui era caduto con la moto. L’uomo è stato recuperato dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze ed è stato trasportato fuori dall’argine del fiume per poi essere affidato ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Incerte la dinamica dell’accaduto.