Il maltempo si fa sentire in maniera robusta in Altotevere, soprattutto nella zona di Umbertide. Nella tarda mattinata di sabato 21 dicembre i vigili del fuoco con due mezzi, hanno effettuato un soccorso persona in zona monte Acuto. Un'auto è finita in un dirupo a causa delle pessime condizioni del tempo, i due passeggeri sono saltati fuori dalla vettura in tempo. Viste le avverse condizioni meteo che stanno interessando il territorio comunale negli ultimi giorni con forti e persistenti piogge per effetto delle quali si registra un notevole aumento della portata idrica dei fiumi e torrenti del territorio comunale, il Comando di polizia locale di Umbertide ha emesso un'ordinanza con la quale viene stabilito, dalle ore 12 di sabato 21 dicembre fino a revoca del provvedimento, il divieto di transito veicolare e pedonale lungo la strada di servizio del percorso campo gara agonistica fiume Tevere.