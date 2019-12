Perugia, altri preti se ne vanno. Un'altra chiesa rischia di chiudere

Il 30 giugno i padri Barnabiti lasceranno Perugia. Gli ultimi tre chierici di San Paolo rimasti in città dopo 4 secoli, la loro presenza risale al Seicento, saranno trasferiti. Ad annunciarlo è stato padre Camillo Corbetta reggente della chiesa del Gesù e superiore della comunità religiosa perugina. "La chiesa di piazza Matteotti con la loro partenza sarà affidata al clero locale e sarà il vescovo a deciderne l'organizzazione". Già si teme una minore continuità nelle aperture e una diminuzione delle funzioni. Quella dei padri Barnabiti non è l'unica congregazione religiosa a lasciare Perugia, nei mesi scorsi anche i padri Agostinani di piazza Lupatelli se ne sono andati, lasciando un grande vuoto soprattutto nel quartiere di Porta Sant'Angelo. La comunità dei Barnabiti non è numerosa anche se diffusa in tutto il mondo in 65 case religiose che, a causa della crisi delle vocazioni, si stanno progressivamente riducendo.

