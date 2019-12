Due uomini di origine albanese sono stati arrestati questa notte a Pianello, frazione di Perugia. Sono stati presi dalla squadra volante della polizia mentre cercavano di svaligiare un bar della frazione perugina. I poliziotti sono intervenuti su richiesta dei residenti, alcuni dei quali si erano accorti dell'intrusione e che intanto avevano bloccato i ladri con un furgone impedendogli di uscire. A quanto sembra, era intenzione dei due malviventi di asportare le slot machine presenti nell'esercizio commerciale per prelevare i soldi che contenevano. I due sono stati fermati in flagranza di reato. Stamattina verranno portati in tribunale per il processo per direttissima.



