Umbria, ecco la verità del giudice indagato per corruzione

“Nessun atto contrario ai doveri d'ufficio e nessuna corruzione”. Si è difeso a lungo il giudice, Tommaso Sdogati con il collega del tribunale di Firenze, Antonio Angelo Pezzuti, che dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta del procuratore aggiunto, Luca Tescaroli, che ne ha chiesto la sospensione perché indagato per corruzione in concorso con i due legali finiti ai domiciliari, Mauro Bertoldi e Nicoletta Pompei. Per l'accusa i tre avevano un accordo secondo il quale si sarebbero spartiti i soldi derivanti dalle vendite delle esecuzioni immobiliari. “Il dottor Sdogati – dicono i suoi legali, Guido Rondoni e Roberto Erasti – ha risposto in maniera esaustiva a tutte le domande che gli sono state poste e ha fornito dei chiarimenti importanti". (Leggi anche altri articoli)

