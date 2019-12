Un uomo, 49enne di Sansepolcro, è stato trovato in possesso di alcuni generi alimentari che aveva rubato poco prima in un supermercato di Città di Castello e che aveva abilmente occultato sotto al cappotto. La cosa non è passata inosservata a un dipendente del supermercato, che ha cercato di fermarlo ma non riuscendoci ha dato l'allarme ai carabinieri. Giunti sul posto hanno rintracciato e arrestato l'uomo per il reato di rapina. Nella mattinata di venerdì 20 dicembre la direttissima davanti al Tribunale di Perugia. Convalidato l’arresto e rimesso in libertà il 49enne in attesa dei termini a difesa richiesti.