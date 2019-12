Incidente stradale intorno alle 16 di venerdì 20 dicembre a Bosco, frazione di Perugia. All'altezza delle scuole del piccolo centro, infatti, si sono scontrate due auto e un furgone. Tutti feriti i conducenti, soccorsi dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco giunti sul posto. La circolazione in via Eugubina ha subito rallentamenti e disagi per la presenza dei mezzi sulla strada e per le operazioni di messa in sicurezza e trasporto dei feriti, nonchè per i successivi rilievi per risalire alla dinamica che ha originato il sinistro.



Leggi anche: Schianto mortale in auto, muore anziano - Gli incidenti stradali costano 242 milioni all'Umbria