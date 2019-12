Si finge sordomuto per truffare i passanti. Denunciati trentenne e la complice di 29 anni. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Città di Castello, hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Perugia, due pluripregiudicati di nazionalità rumena responsabili di tentata truffa. I due, un uomo di 30 anni ed una donna di 29, entrambi senza fissa dimora, avevano individuato in un centro commerciale di Città di Castello il luogo ideale per portare a termine la truffa. L’uomo è stato sorpreso dai militari in abiti civili mentre, fingendosi disabile sordomuto, mostrava un cartello scritto in italiano e in inglese cercando di ricevere donazioni dai passanti, inducendo peraltro gli ignari malcapitati a credere che la donazione fosse destinata a una inesistente onlus, impegnata nella raccolta fondi per aiutare bambini in difficoltà e portatori di gravi disabilità. Durante il controllo i carabinieri hanno individuato, parcheggiata poco distante, l’autovettura con targa rumena in uso al giovane, al cui interno è stata trovata la donna, anche lei in possesso di un identico cartello e di una consistente somma di contante. Oltre alla denuncia è scattato anche il divieto di ritorno nel comune di Città di Castello.