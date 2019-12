Danneggiata la grande stella cometa di Natale installata a piazza San Domenico, a Foligno. Secondo quanto ricostruito dal personale tecnico chiamato dal Comune per le verifiche del caso, qualcuno si è arrampicato di notte sull'installazione luminosa e ha tranciato qualcuno dei fili. Non è certo se si sia trattato di un atto vandalico doloso o di un incidente. Ora i tecnici sono al lavoro per ristabilire il pieno funzionamento delle luminarie e garantire l'accensione per questo pomeriggio. Le luminarie installate dal Comune, infatti, sono state particolarmente apprezzate in città e sono tanti i residenti e i visitatori che si mettono in posa per fotografie e selfie, che hanno fatto il giro dei social network, anche al di fuori dei confini regionali.