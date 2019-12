Schianto mortale nel tardo pomeriggio di ieri per Gianfranco Cerquaglia, 78 anni, che stava tornando nella sua abitazione, poco lontano dal luogo dell'incidente stradale. L'auto di cui era alla guida, una Lancia Y, stava percorrendo la strada in direzione Pontenaia, frazione di Todi, quando si è scontrato con un'Opel Mokka, guidata da un albanese di 51 anni. L'anziano è morto sul colpo, mentre l'altro uomo è stato portato in ospedale a Pantalla, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, in via delle Piaggie, sono arrivate due ambulanze, i vigili del fuoco e l'auto medica, ma non c'è stato nulla da fare. In corso le indagini per risalire alla dinamiche dell'incidente e ai motivi dello scontro.