Svolta nelle indagini sulla morte del bambino di 5 anni avvenuta lo scorso 18 ottobre dopo una caduta dal secondo piano nella tromba delle scale della scuola "Pirell" di via Goffredo da Bussero, a Milano. Due insegnanti e una bidella sono state iscritte con l’accusa di omicidio colposo per omessa vigilanza. Un atto dovuto alla luce delle dichiarazioni resa al magistrato: le maestre sarebbero entrambe responsabili per avere fatto uscire il bambino per andare in bagno ritenendo che la bidella fosse fuori dall’aula ad attenderlo. Quest’ultima invece avrebbe solo invitato il piccolo a rientrare in classe senza accompagnarlo. Lo studente non è mai arrivato in classe: il bambino che a dicembre avrebbe compiuto 6 anni ha preso una sedia presente in corridoio, si è sporto troppo dalle scale ed è precipitato.