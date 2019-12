Dopo l'inchiesta sulla 'ndrangheta in Umbria (leggi qui), le dimissioni del presidente della Regione Valle d'Aosta, e la maxi operazione che ha decapitato la cupola del malaffare a Vibo Valentia con 330 arresti (leggi qui), questa mattina all'alba è stato arrestato l'assessore regionale del Piemonte, Roberto Rosso. Il noto politico, ora esponente di Fratelli d'Italia, dopo una lunga militanza in Forza Italia, figura gli otto arrestati per scambio elettorale politico-mafioso. Secondo l'accusa, avrebbe chiesto voti ai clan per essere eletto in Regione alle elezioni dello scorso fino maggio, vinte dal centrodestra. Attualmente ricopre anche l'incarico di capogruppo in consiglio comunale di Fdi a Torino.