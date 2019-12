Previsioni meteo, Natale con il sole in Umbria ma poi arrivano le nuvole

Sarà, dal punto di vista meteo, un Natale all’insegna del cielo sereno quello che ci aspetta. Questo, per lo meno, stando alle previsioni del tempo del sito 3bmeteo.com secondo cui, a 8 giorni dal Natale, l’Umbria sarà protetta da un’alta pressione che impedirà l’afflusso di nuvole e quindi di precipitazioni. Ecco nel dettaglio le previsioni per il 24 e il 25 dicembre.

MARTEDI' 24: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su pianure settentrionali, pianure meridionale e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli in intensificazione; zero termico nell'intorno di 3100 metri.

MERCOLEDI' 25: l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su pianure settentrionali e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle pianure meridionale nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2900 metri.

GIOVEDI' 26: l'alta pressione cede gradualmente e il cielo si manifesterà nuvoloso con possibili precipitazioni.