Assisi, ritrovati 4 scomparsi, denunciate 2 persone per aver aiutato una ragazza a fuggire

Quattro persone scomparse sono state ritrovate dai carabinieri della compagnia di Assisi. Si tratta di un 35enne di Valfabbrica che si era allontanato dalla propria abitazione senza dare spiegazioni ai familiari, un 76enne di Assisi che uscendo di casa perdendo l’orientamento e due minorenni affidati a una comunità educativa, che si erano allontanati per non accettare le decisioni del tribunale competente. In quest’ultimo caso le ricerche hanno permesso di ritrovare i due ragazzi anche grazie alla collaborazione con le compagnie carabinieri della zona e denunciare due persone per sottrazione consensuale di minore. Si tratta del fidanzato della minore, che ne ha favorito l’allontanamento e tentato di sviare le indagini per il rintraccio e un’ex insegnante della minore che l’ha ospitata senza avvisare le forze dell’ordine, pur essendo consapevole della condizione giuridica della ragazza.