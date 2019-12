Incidente nella notte, ci sono due feriti

Era da poco passata la mezzanotte, per la precisione erano le 0,15 di venerdì 13 dicembre, quando a Ellera di Corciano, nella zona del Decathlon, si è verificato un incidente tra due auto. Due i feriti, per fortuna in maniera non grave. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un equipaggio del 118 e i vigili urbani di Corciano, impegnati a ricostruire la dinamica dell'incidente. Disagi contenuti al traffico, non particolarmente intenso vista l'ora in cui si è verificato l'incidente.