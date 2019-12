Un ragazzo di 19 anni, originario di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, è stato fermato dalla polizia di Carpi mentre era alla guida di un'auto, pur non avendo la patente. Il ragazzo era a bordo del mezzo con altre due persone, tra cui il fratello, con a bordo arnesi da scasso, probabilmente per commettere alcuni furti. I poliziotti hanno fermato l'auto dopo un breve inseguimento, dato che la vettura non si era fermata all'alt. I poliziotti hanno anche verificato che il 19enne non aveva mai conseguito la patente e l’auto è quindi stata sottoposta a sequestro amministrativo e depositata in un soccorso stradale di Carpi. Il giorno successivo, il titolare dell'attività ha denunciato che nella nottata qualcuno si era introdotto nel deposito e aveva rubato il veicolo. Sospettando fossero stati i fratelli, la polizia stradale di Guastalla ha effettuato un controllo alla loro residenza e scoperto l’auto, parcheggiata in strada. Le immagini della videosorveglianza dell'impianto hanno confermato l'identità degli autori del furto.



