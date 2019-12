Si è schiantato con l'auto contro il pilastro di un ponte ed è morto sul colpo. Protagonista del tragico incidente un uomo di 48 anni, F.C. le sue iniziali, originario di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, che era alla guida della sua auto, una Mercedes classe B. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla statale 265 in uno dei pilastri dei Ponti della Valle di Maddaloni, nel casertano. L'uomo è morto praticamente sul colpo e all'arrivo dei soccorsi non c'era già più nulla da fare. Sono in corso tutte le verifiche per chiarire le dinamiche dell'incidente, sia da parte dei vigili del fuoco che dalle forze dell'ordine.