Infiltrazioni della 'ndrangheta in Umbria, arresti e sequestri della polizia

Vasta operazione della polizia di Stato contro alcune storiche cosche della 'ndrangheta che oltre ad operare in Calabria, nel territorio di origine, si erano infiltrate in maniera consistente in Umbria (GUARDA il video dell'operazione). Il Servizio centrale operativo e le squadre mobili di Perugia, Catanzaro e Reggio Calabria, sotto la direzione delle Procure distrettuali di Catanzaro e Reggio Calabria, stanno eseguendo decine di arresti e sequestri per diverse milioni di euro, nei confronti di appartenenti alle cosche Trapasso, Mannolo e Zofreo di San Leonardo di Cutro e Commisso di Siderno. A venire a galla sono state tutta una serie di attività finalizzate a reinvestire i proventi illeciti delle cosche.

