Una persona è morta per l'incendio dell'abitazione nella quale abitava. Le fiamme si sono sviluppate nella mansarda dell’abitazione in via Livorno ad Agliana, in provincia di Pistoia.

I carabinieri hanno fatto una prima ricostruzione, secondo la quale l'incendio si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito dell’impianto elettrico dell’albero di Natale. La vittima si chiamava Giovanni Nesti, aveva 83 anni ed è deceduto per intossicazione da monossido di carbonio. La moglie e la figlia sono state ricoverate all’ospedale di Pistoia per intossicazione ma non sono in pericolo di vita. Sono stati disposti dalla procura i rilievi scientifici per far luce sull'episodio.