Terremoto, il prefetto di Firenze: "Allarme, ma nessun danno a persone". Alta velocità: circolazione ripresa

Tanta paura, una situazione di allarme per il terremoto, ma nessun danno alle persone. Per il sisma che sta interessando il Mugello "non c'è nessuna situazione di allarme, non ci sono danni a persone". Lo dice il prefetto di Firenze, Laura Lega che è in contatto da stanotte con i vari sindaci del territorio.

Inoltre stamani alle 7 la Sala integrata di Protezione civile della Città metropolitana e della prefettura di Firenze ha aperto il Centro coordinamento soccorsi che tornerà a riunirsi a mezzogiorno. Secondo quanto spiegato dal prefetto, al momento sarebbero oltre 25 gli interventi dei vigili del fuoco per crepe in alcune abitazioni ma i danni registrati in alcuni edifici "non sono particolarmente gravi". Sono state 36 le scosse di terremoto che si sono verificate nell'area del Mugello nelle ultime 12: la più forte di magnitudo 4.5 registrata dall'Ingv alle 4.37 con epicentro nel comune di Scarperia e San Pietro (Firenze). A scopo precauzionale è stata decisa la chiusura delle scuole in tutti i comuni mugellani.

Alta velocità È ripreso, e sta tornando progressivamente alla normalità, il traffico ferroviario sulle linee AV Bologna–Firenze e Firenze–Roma direttissima e convenzionale.