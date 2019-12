Terremoto, giornata complessa per chi viaggia in treno. Fortissimi ritardi

Giornata particolarmente complessa quella del 9 dicembre per chi deve spostarsi in treno. Lo sciame sismico che ha interessato la zona del Mugello, in provincia di Firenze, infatti, causa pesantissimi ritardi per tutto il traffico ferroviario che è in qualche modo legato al nodo toscano. I treni sulla linea Roma-Firenze subiscono partenze ritardate dalla capitale fino a 120 minuti. Dalle 4.37, ora della scossa più forte, traffico sospeso sulla linea alta velocità Firenze-Bologna, ma anche sulle linee Firenze-Prato, Firenze-Borgo S.Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve, Prato-Pistoia, Firenze-Empoli-Pisa. Fioccano le lamentele degli utenti sui social network perché non sono state subito allestite corse autobus sostitutive, ma il tempo a disposizione è stato davvero poco per gli addetti ai lavori.