Firenze, terremoto nel Mugello: si segnalano danni. Prime foto

Terremoto in Toscana. Sono in corso verifiche da parte della protezione civile regionale ma ci sarebbero danni ad edifici e abitazioni a causa dello sciame sismico che ha investito l'area del Mugello nella notte. Il terremoto avrebbe lesionato strutture in particolare nei comuni di Scarperia San Piero e Barberino in Mugello, almeno stando alle prime testimonianze che arrivano dal posto. L'immagine che pubblichiamo è della pieve di San Silvestro di Barberino, twittata direttamente dall'area dell'epicentro e rilanciata dal Tgr Rai Toscana.

Altri cittadini (foto qui sopra) lamentano sui social network danni alle strutture di proprietà. Segnalate lesioni anche al campanile della chiesa di Cavallina, nel comune di Borgo San Lorenzo. Al momento, per fortuna, non risultano coinvolte persone. Centinaia di telefonate ai centralini dei vigili del fuoco, in piena attività già dal cuore della notte, così come gli uomini della protezione civile. Intanto la circolazione ferroviaria tra Bologna e Prato sulla linea Alta velocità Firenze-Bologna e sulla Firenze-Faenza potrebbe essere sospesa proprio per effettuare tutte le verifiche del caso.

Le prime immagini dall'area dell'epicentro